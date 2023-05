Mourinho: indagine per deferire lo Special One dopo le parole contro Chiffi. Rischia la squalifica con l'Inter

Rischio squalifica concreto per José Mourinho in vista della sfida di sabato contro l'Inter. Il procuratore federale Giuseppe Chiné, infatti, sta per aprire l'indagine per deferire lo Special One, per le dichiarazioni contro l'arbitro Chiffi rilasciate nel post partita della sfida con il Monza, e la Roma, per responsabilità oggettiva. La squalifica è una possibilità, poiché il tecnico giallorosso è recidivo, dopo quanto accaduto a Cremona con il quarto uomo Serra.

(gazzetta.it)

Il giornalista del Tempo, Filippo Biafora, aggiunge che la Procura della Figc ha aperto questa mattina un procedimento per "dichiarazioni lesive" da parte di Mourinho nei confronti di Chiffi. La Procura ha l'obbligo di definire il procedimento entro massimo 30 giorni.