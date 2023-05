Monza-Roma, MOURINHO: "Spogliatoio forte e unito. Dybala e Wijnaldum non hanno neanche un minuto"

Dopo il pareggio casalingo col Milan, la Roma fa visita al Monza nel turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 21.00, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Anche gli indisponibili sono qui, è un segnale anche per far capire quanto sia importante un giocatore con le parole ecc...?

"Siamo insieme sempre dal primo giorno. Lo spogliatoio è unito e forte, ci sono grandi momenti e momenti difficili ma siamo sempre insieme. Ora è un momento difficile per tutte le difficoltà, ma la gente vuole stare insieme. Oggi è una partita importante come lo sono tutte, i ragazzi stanno bene insieme. Ovviamente in panchina ci sono 7-8 giocatori che non possono giocare, non c'è nulla da nascondere. Però siamo tutti insieme. Non ci sono solo Matic per squalifica e Kumbulla perché per la sua situazione non sarebbe stato intelligente viaggiare".

Dybala ha mezz'ora?

"Né mezz'ora né un minuto".

Wijnaldum?

"Neanche".