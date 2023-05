FELICI: "Le parole di Mourinho mi sembrano un ultimatum" - CIARDI: "Potrebbe essere l'ultimo segmento della carriera del portoghese a Roma"

Il giorno dopo il pareggio di Monza, a tenere banco nell'etere romano sono le pesanti parole che Josè Mourinho ha avuto nei confronti dell'arbitro Chiffi: "Le parole di Mourinho mi danno l'idea dell'ultimatum. Ho l'impressione che si sia rotto le scatole, a Roma starà benissimo ma costringere uno del calibro di Mourinho a lavorare come sta facendo in questi giorni diventa mortificante", il pensiero di Antonio Felici. Di avviso simile Augusto Ciardi: "Questo potrebbe essere l'ultimo segmento della carriera a Roma di Mourinho"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Sono amareggiato dopo aver sentito un grande allenatore come Mourinho fare certe dichiarazioni, stavolta è andato veramente oltre (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho non è nuovo a certe dichiarazioni, scagliarsi in questo modo contro Chiffi mi sembra veramente grave. Sono parole che nessun allenatore dovrebbe dire, non sono sopportabili per il calcio italiano. Considerati gli infortuni, il portoghese sta tirando fuori il massimo dalla rosa della Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Qualsiasi persona pensante non può credere che ad ogni mancato successo sia sempre colpa di qualcun altro. Per quanto su un concetto sono d’accordo: Chiffi è un arbitro scarso (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi ha colpito la frase di Palladino, che ha definito la panchina della Roma scandalosa. È tutto l’anno che ne parliamo e questo atteggiamento si riflette sui giocatori in campo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sono d'accordo con Mourinho anche sul fatto che la società non ha la voglia ne di imporsi ne di fare la “guerra”, sembra che Mourinho combatta da solo senza una società che lo supporti. La Roma non può prescindere da Mourinho per il futuro, i motivi sono semplici, voglia di vincere e far rendere al massimo i giocatori che ha (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Questo potrebbe essere l'ultimo segmento della carriera a Roma di Mourinho. Per me, già oggi, il tecnico portoghese è la cosa più bella annunciata dal club da quando seguo questi colori. Più di Batistuta, più di Capello, più di tutto... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri il Monza è stato superiore alla Roma per idee di gioco. Le dichiarazioni di Mourinho nel post partita fanno parte della sua strategia (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sono convintissimo che Mourinho voglia restare alla Roma almeno un altro anno ma non vuole sentirsi sopportato, penso addirittura che rinnoverebbe se gli venisse proposto. Ma ho la sensazione che se riuscirà a portare un altro trofeo a Roma, a quel punto saluterà (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La cosa più grave di quelle che ha detto Mourinho riguarda il microfono portato in campo, è violazione della privacy (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

