I VOTI DEGLI ALTRI - El Shaarawy "il dodicesimo uomo ideale", Solbakken "inefficace in attacco", per Celik "nessuna scia della prestazione con il Milan"

La Roma non va oltre il pareggio contro il Monza. All'U-Power Stadium finisce 1-1, con Stephan El Shaarawy protagonista del momentaneo vantaggio giallorosso, per questo premiato con il voto medio più alto dei quotidiani, cioè 6,83. "Non fa l'esterno, ma assiste da vicino Abraham. Tante le iniziative interessanti e un gol. Il dodicesimo (uomo) ideale. Senza (ancora) un contratto per il futuro. Esce lui e la Roma là davanti crea molto meno", scrive di lui Il Messaggero. A far coppia con il Faraone alle spalle di Tammy Abraham c'era Ola Solbakken, peggiore in campo per media voto (4,78). "Come contro l'Atalanta. Ci prova, corre, pressa, ma non trova spunti. Inefficace in attacco", è il giudizio del Corriere dello Sport. Male anche Zeki Celik, espulso nel finale e dunque squalificato contro l'Inter. "Nessuna scia dell'ottima prestazione con il Milan. Inizia col brivido, lanciando una ripartenza inquietante. Cresce nella prima parte ma crolla nella seconda, con una sequenza di errori e la doppia insensata ammonizione nel recupero", si legge sul Romanista.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Messaggero, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista, Leggo)

Rui Patricio 6,39

Mancini 6,06

Cristante 6,39

Ibanez 6,17

Celik 4,83

Bove 6,33

Pellegrini 5,72

Zalewski 5,72

Solbakken 4,78

El Shaarawy 6,83

Abraham 5,78

Spinazzola 5,33

Camara 5,89

Volpato 5,31

Tahirovic SV

Mourinho 6,11

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6,5

Celik 4,5

Bove 6

Pellegrini 6

Zalewski 6

Solbakken 5

El Shaarawy 6,5

Abraham 5,5

Spinazzola 5,5

Camara 6

Volpato 5

Tahirovic SV

Mourinho 6

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Cristante 6

Ibanez 6,5

Celik 4,5

Bove 6

Pellegrini 5,5

Zalewski 6

Solbakken 4

El Shaarawy 7

Abraham 5,5

Spinazzola 5,5

Camara 6

Volpato SV

Tahirovic SV

Mourinho 6

TUTTOSPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6,5

Ibanez 6

Celik 4,5

Bove 6,5

Pellegrini 6

Zalewski 6

Solbakken 5

El Shaarawy 7

Abraham 6

Spinazzola 5,5

Camara 6

Volpato 5,5

Tahirovic SV

Mourinho 6

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Mancini 5,5

Cristante 6

Ibanez 6

Celik 5,5

Bove 6,5

Pellegrini 6

Zalewski 5,5

Solbakken 5

El Shaarawy 7

Abraham 5,5

Spinazzola 5

Camara 6

Volpato 5,5

Tahirovic SV

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Cristante 7

Ibanez 6,5

Celik 4

Bove 7

Pellegrini 6

Zalewski 6

Solbakken 5

El Shaarawy 7

Abraham 5,5

Spinazzola 5

Camara 6

Volpato 5

Tahirovic SV

Mourinho 6,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7

Mancini 6

Cristante 6

Ibanez 6,5

Celik 6,5

Bove 6,5

Pellegrini 6

Zalewski 5,5

Solbakken 5

El Shaarawy 7

Abraham 5,5

Spinazzola 6

Camara 6

Volpato 5,5

Tahirovic SV

Mourinho 6,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Cristante 6,5

Ibanez 6

Celik 5

Bove 5,5

Pellegrini 5,5

Zalewski 5,5

Solbakken 4,5

El Shaarawy 6,5

Abraham 6,5

Spinazzola 5

Camara 6

Volpato 5,5

Tahirovic SV

Mourinho 6

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Cristante 6,5

Ibanez 5,5

Celik 4,5

Bove 6,5

Pellegrini 5,5

Zalewski 5,5

Solbakken 5

El Shaarawy 6,5

Abraham 5,5

Spinazzola 5

Camara 5,5

Volpato 5

Tahirovic SV

Mourinho 6

LEGGO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Cristante 6,5

Ibanez 6

Celik 4,5

Bove 6,5

Pellegrini 5

Zalewski 5,5

Solbakken 4,5

El Shaarawy 7

Abraham 6,5

Spinazzola 5,5

Camara 5,5

Volpato 5,5

Tahirovic SV

Mourinho 6