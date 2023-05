Instagram, El Shaarawy: "Frustrato di non poter aiutare i miei compagni nelle prossime partite. Ci giochiamo tanto, più uniti di prima" (FOTO)

Alla lunga lista degli assenti in casa Roma per infortunio si aggiunge anche Stephan El Shaarawy, che ieri nel corso della gara contro il Monza ha accusato un problema al flessore. Il Faraone ha affidato le sue sensazioni a Instagram: "La frustrazione più grande oltre a non aver conquistato i 3 punti è quella di non poter aiutare i miei compagni nelle prossime partite. Lavorerò forte per tornare il prima possibile, ora però non molliamo perché ci giochiamo ancora tanto, tutti insieme, più uniti di prima".