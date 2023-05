Stadio Roma: in corso l'assemblea per l'interesse pubblico. Veloccia: "Progetto molto diverso da Tor di Valle"

DAL CAMPIDOGLIO ANNALISA FERRANTE - Oggi alle 10 è in calendario l'Assemblea capitolina per stabilire definitivamente l'interesse pubblico riguardo la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Dopo i pareri favorevoli incassati dalle varie commissioni, ora la discussione passa in Aula Giulio Cesare.

11.30 - L'intervento dell'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia: "L’appuntamento di oggi è solo l’inizio di un percorso lungo e complesso ma anche molto affascinante. È un progetto molto diverso da quello passato di Tor di Valle. È una sfida totalmente innovativa quella di fare uno stadio dentro la città".

11.10 - Tra i visitatori arriva anche Flavio Fianco del Comitato popolare Monti di Pietralata, che abita dove è previsto debba sorgere l'ultimo tratto del ponte pedonale nel progetto.

11.00 - Il numero dei consiglieri è salito a 26 e ora può avere inizio l'Assemblea. Assente ancora il Sindaco.

10.30 - La seduta è ancora sospesa poiché non è stato ancora raggiunto il numero minimo dei consiglieri: ne sono presenti in aula solo 17. È arrivato ora Ferdinando Bonessio, manca ancora il Sindaco Gualtieri.