Tournée in Asia: tappa a Singapore e in Corea del Sud per la Roma. Il 26 luglio amichevole col Tottenham

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la Roma comunica ufficialmente la tournée prevista in Asia in estate: i giallorossi faranno tappa a Singapore, dove affronteranno in amichevole il Tottenham, prima di spostarsi in Corea del Sud. Il comunicato ufficiale del club:

L’AS Roma torna in Asia! E lo farà con un Tour che inizierà proprio da Singapore, dove è prevista una tappa importante nel percorso di preparazione della squadra giallorossa alla nuova stagione. Gli uomini di José Mourinho affronteranno in amichevole il Tottenham il 26 al National Stadium, con calcio d’inizio alle 19:30 locali. I giallorossi torneranno dunque a giocare con il club della Premier League dopo la sfida vinta per 1-0 la scorsa estate in Israele. Questa sarà l’unica partita che la Roma disputerà a Singapore prima del trasferimento in Corea del Sud dove si completerà un Tour che darà la possibilità ai giallorossi di tornare in un mercato altamente strategico e di abbracciare i numerosi e calorosi tifosi locali. Maggiori informazioni sulla tournée estiva dei giallorossi, con le relative attività locali dedicate ai tifosi, saranno comunicate nelle prossime settimane. (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE