El Shaarawy: lesione al flessore della coscia destra

Altra tegola per José Mourinho in questo finale di stagione tra campionato ed Europa League: ieri nel corso di Monza-Roma, sfida valida per la 33esima giornata di campionato, anche Stephan El Shaarawy si è infortunato, allungando dunque la lunga lista degli indisponibili in casa Roma. L'esterno giallorosso oggi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra.