Verso l'Atalanta: Smalling e Wijnaldum da valutare. Stadio Roma, parere positivo dalla commissione Urbanistica

Ottenuta una grandiosa qualificazione alla semifinale di Europa League, la Roma deve subito concentrarsi sul campionato: lunedì 24 aprile alle ore 20:45 i giallorossi affronteranno l'Atalanta al Gewiss Stadium. Gli uomini di José Mourinho si sono allenati nel pomeriggio al centro sportivo 'Fulvio Bernardini', ma le condizioni di Georginio Wijnaldum e Chris Smalling saranno da valutare.

L'entusiasmo per il traguardo europeo non è scemato, infatti in pochissime ore sono stati venduti oltre 20mila biglietti per Roma-Bayer Leverkusen, partita valida per l'andata della semifinale di Europa League.

Crescono le speranze per la costruzione del nuovo stadio a Pietralata. Nella giornata odierna la commissione Urbanistica del Comune di Roma ha espresso un parere positivo alla delibera di pubblico interesse.

Proseguono invece le difficoltà della Roma Primavera, che ha pareggiato 0-0 in casa contro il Frosinone.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - MATIC 'IMMENSO', DYBALA 'DI UN'ALTRA CATEGORIA', PER PELLEGRINI 'SERATA DA INCORNICIARE'

ROMA-BAYER LEVERKUSEN: OLTRE 20MILA BIGLIETTI VENDUTI

STADIO ROMA: PARERE POSITIVO DELLA COMMISSIONE URBANISTICA

TRIGORIA, SORRISI VERSO L'ATALANTA: SCARICO PER CHI HA GIOCATO IERI - DA VALUTARE SMALLING E WIJNALDUM

PRIMAVERA, ROMA-FROSINONE 0-0: EQUILIBRIO AL TRE FONTANE, DUE GRANDI OCCASIONI PER MISITANO

SERIE A, 33-34ESIMA GIORNATA: MONZA-ROMA MERCOLEDÌ 3 MAGGIO, CON L'INTER SABATO ALLE 18

IN THE BOX - TANTI SALUTI A VAVRA E AL MAI 'NA GIOIA

POST MATCH - IL CALCIO DARWINIANO DI MOURINHO

LAROMA24.IT - IL BAYER LEVERKUSEN DI XABI ALONSO

ANTUN (AG. DYBALA): "PAULO HA GRANDE ENTUSIASMO, VUOLE RAGGIUNGERE OBIETTIVI IMPORTANTI CON LA ROMA"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24