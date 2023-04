Antun (ag. Dybala): "Paulo ha grande entusiasmo, vuole raggiungere obiettivi importanti con la Roma"

SPORTITALIA - Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva. Il procuratore del calciatore argentino ha commentato la vittoria ottenuta dalla Roma contro il Feyenoord, che è valsa la qualificazione alla semifinale di Europa League. Ecco le sue parole: "Paulo è molto contento per questa vittoria. Una gioia arrivata nonostante abbia dovuto giocare dopo un contrattempo nella partita precedente, che gli ha impedito di giocare contro l'Udinese. Con la sua 'garra' è riuscito a rientrare e ad essere importante per la sua squadra, ed è felice per questo. Vincere l'Europa League? In questo momento Paulo ha un grande entusiasmo, vuole raggiungere obiettivi importanti con la Roma".

