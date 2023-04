Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi della 33esima e della 34esima giornata di campionato. La Roma sfiderà il Monza in trasferta nel turno infrasettimanale del 33° turno: la gara è in programma mercoledì 3 maggio alle 21.00 e sarà visibile su Dazn. Nella giornata successiva, invece, i giallorossi ospiteranno all'Olimpico l'Inter sabato 6 maggio alle 18.00 e anche questa gara andrà in onda su Dazn.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE