Trigoria, sorrisi verso l'Atalanta: palestra per chi ha giocato ieri (FOTO e VIDEO)

Dopo aver battuto il Feyenoord 4-1 in una serata incredibile allo Stadio Olimpico e conquistato la semifinale di Europa League, dove ad attendere i giallorossi c'è il Bayer Leverkusen, oggi pomeriggio la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: lunedì sera, infatti, i giallorossi affronteranno a Bergamo contro l'Atalanta nella 31esima giornata di campionato.

Come di consueto nella prima seduta successiva ad una partita, la squadra è stata divisa in gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto scarico in palestra, per gli altri anche allenamento in campo. Out Smalling e Wijnaldum, ieri costretti a lasciare il campo per infortunio. Gli scatti della seduta odierna: