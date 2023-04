Primavera, ROMA-FROSINONE 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (VIDEO)

La Roma Primavera torna in campo dopo la brutta sconfitta per 5-0 sul campo del Lecce. Lo fa affrontando il Frosinone allo Stadio Tre Fontane, nel match valido per la 28esima giornata del campionato Primavera 1. Scontro d'alta classifica, quello odierno, con i giallorossi quarti a quota 47 punti, due in più rispetto ai ciociari

Il tecnico della Roma, Federico Guidi, schiera i suoi con un 3-4-2-1 in cui il capitano Faticanti scala al centro della difesa, contornato da Keramitsis e Pellegrini, davanti al portiere Baldi. Louakima e Cherubini sono i due esterni a tutta fascia, con Pisilli e D'Alessio in mezzo al campo. Cassano e Pagano agiranno alle spalle dell'unica punta Majchrzak.

IL TABELLINO

ROMA: Baldi; Keramitsis, Faticanti, Pellegrini; Louakima, Pisilli, D’Alessio, Cherubini; Cassano, Pagano; Majchrzak

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Missori, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Chesti, Padula, Misitano, Silva, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Mannini, Mlakar.

All.: Guidi.

FROSINONE: Palmisani; Bruno, Kamenšek-Pahič, Cangianiello, Condello, Maestrelli, Errico, Peres, Pozzi, Maura, Voncina.

A disp.: Di Chiara, Rosati, Milazzo, Jirillo, Stefanelli, Zettera, Miller, Ferrieri, Quadraccia, Macej, Bouabre, Gozzo, Mulattieri, Stazi, Pera.

All.: Gorgone.

Arbitro: Crezzini. Assistenti: Marchese - Caputo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMA PARTITA

1' - Al via il match, primo pallone battuto dagli ospiti.

IL PREPARTITA

15:47 - È in corso il riscaldamento degli uomini di Federico Guidi.