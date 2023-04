Già durante i festeggiamenti per il passaggio del turno, la Roma aveva reso disponibili i biglietti per la prossima notte europea, quella di semifinale, che vedrà i giallorossi sfidare il Bayer Leverkusen. E in una notte già 14mila tifosi romanisti si sono assicurati un posto per il penultimo atto dell'Europa League.

