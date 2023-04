I VOTI DEGLI ALTRI - Matic 'immenso', Dybala 'di un'altra categoria', per Pellegrini 'serata da incorniciare'

La Roma vola in semifinale di Europa League. La squadra di Mourinho ribalta 4-1 il Feyenoord e ora attende il Leverkusen. È la notte di Paulo Dybala: "Entra e segna. Serve l'assist per il gol di El Shaarawy, poi ci mette il suo nel 4-1. Di un'altra categoria, anche con il problema muscolare" (Corriere dello Sport). A spiccare è la prestazione di Nemanja Matic: "Si staglia sul match con personalità straripante: scoglio al quale si aggrappano i compagni nei momenti di difficoltà; colui che gestisce ogni manovra e riconquista palloni a ripetizione. Immenso." (Il Romanista)

Secondo gol di fila per Lorenzo Pellegrini: "Gara generosa la sua nel primo tempo. Si propone e cerca di dare supporto al centravanti. Poi sale in cattedra da capitano vero. Il gol della sicurezza dopo l'assist per Dybala. Altra serata da incorniciare" (Il Tempo). Segna la rete del 3-1 Stephan El Shaarawy: "Ci mette energia, sbaglia qualcosa, poi segna il gol che spalanca le porte del paradiso. Esce esausto" (La Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,78

Mancini 6,78

Smalling 7,07

Llorente 6,21

Zalewski 6,00

Cristante 7,00

Matic 7,86

Spinazzola 6,79

Wijnaldum ng

Pellegrini 7,93

Belotti 6,36

El Shaarawy 7,07

Abraham 6,43

Dybala 7,78

Ibanez 6,14

Celik 6,00

Kumbulla 6,00

Mourinho 7,78





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 7

Mancini 6,5

Smalling 7

Llorente 6

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 7

Spinazzola 7

Wijnaldum ng

Pellegrini 8

Belotti

El Shaarawy 7

Dybala 7,5

Ibanez 6

Celik 6

Abraham 6,5

Kumbulla ng

Mourinho 7,5





IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 7

Llorente 6

Zalewski 5,5

Cristante 7,5

Matic 8

Spinazzola 7

Wijnaldum ng

Pellegrini 8,5

Belotti 6

El Shaarawy 7

Abraham 5,5

Dybala 7,5

Ibanez 5,5

Celik 6

Kumbulla ng

Mourinho 8





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 7

Smalling 7

Llorente 6,5

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 8

Spinazzola 7

Wijnaldum 6

Pellegrini 8

Belotti 6

El Shaarawy 7

Abraham 6,5

Dybala 8

Ibanez 6

Celik 6

Kumbulla 6

Mourinho 7,5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 7

Smalling 7,5

Llorente 6,5

Zalewski 6,5

Cristante 7

Matic 8

Spinazzola 6,5

Wijnaldum 6

Pellegrini 8

Belotti 6,5

El Shaarawy 7

Abraham 7

Dybala 8

Ibanez 7

Celik 6

Kumbulla ng

Mourinho 8





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7

Mancini 7

Smalling 7

Llorente 6

Zalewski 6,5

Cristante 7

Matic 8

Spinazzola 7

Wijnaldum ng

Pellegrini 7,5

Belotti 6

El Shaarawy 7,5

Abraham 7

Dybala 8

Ibanez 6

Celik 6

Kumbulla 6

Mourinho 8





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 6,5

Llorente 6

Zalewski 5,5

Cristante 6,5

Matic 8

Spinazzola 6

Wijnaldum ng

Pellegrini 7,5

Belotti 6,5

El Shaarawy 7

Abraham 6

Dybala 8

Ibanez 6

Celik 6

Kumbulla ng

Mourinho 7,5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 7,5

Smalling 7,5

Llorente 6,5

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 8

Spinazzola 7

Wijnaldum ng

Pellegrini 7,5

Belotti 6,5

El Shaarawy 7

Abraham 6,5

Dybala 7,5

Ibanez 6,5

Celik 6

Kumbulla ng

Mourinho 8