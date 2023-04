JACOBELLI: "Mourinho ha cambiato le sorti della Roma" - BALZANI: "Fategli un vitalizio"

La notte della Roma, che supera il Feyenoord 4-1 e si guadagna la 4a semifinale europea degli ultimi 6 anni, viene rivissuta all'indomani sulle frequenze radiofoniche. "Mourinho ha cambiato le sorti della Roma" dice Xavier Jacobelli. Un pensiero che accomuna anche Augusto Ciardi ("Soltanto un uomo poteva cambiare il corso della storia della Roma: Josè Mourinho", il suo pensiero) e Francesco Balzani, che chiede: "Fate un vitalizio al portoghese".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Serata pazzesca, con un pubblico incredibile. Senza Dybala, però, tutto questo non ci sarebbe. Bravo Mourinho a gestirlo e farlo entrare al momento giusto. Il gol dell'argentino è una cosa fenomenale, il pubblico fa bene ad eleggerlo a suo emblema (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma con Dybala ha fatto un salto di qualità, al di là di Mourinho. Peccato per Wijnaldum, un altro grande giocatore. Pellegrini è tornato ai livelli alti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Soltanto un uomo poteva cambiare il corso della storia della Roma: Josè Mourinho. Il merito va ai Friedkin per averlo preso, il tecnico cambia i connotati ai propri giocatori (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha cambiato le sorti della Roma. Lui è grande non solo per i risultati ottenuti in campo ma per la eccezionale capacità di leggere partite come quella di ieri sera (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Quando abbiamo preso quel gol a dieci minuti dalla fine ho pensato che forse la storia della Roma è questa e nemmeno Mourinho l’avrebbe potuta cambiare ma poi è successo quello che è successo e la storia è cambiata. Noi abbiamo uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, tutti sappiamo che la Roma è una squadra buona ma non è la più forte, se la Roma abbandona Mourinho abbandona quel sogno chiamato vittoria (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ora vedo una squadra che difficilmente traballa e questo è inequivocabilmente merito dell'allenatore (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fate un vitalizio a Mourinho, è inutile parlare di Coverciano, di schemi, di diagonali: basta vedere come i giocatori lo guardavano nei supplementari. Ho visto quei minuti molto più rilassato, ero sicuro che la Roma avrebbe vinto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri era la copia di Roma-Slavia Praga, tra uno stadio così e Pellegrini che sembrava Giannini. Dybala ne è la conseguenza ma Mourinho è la premessa per tutto questo (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Mourinho lo chiamano il "number one", un motivo ci sarà. Si andasse a nascondere chi parla di squadra difensiva o che fa catenaccio: la Roma ha tirato 33 volte, segnato 4 gol e colpito due pali (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)