Domani la gara decisiva con il Feyenoord, Dybala in dubbio. Mourinho e Cristante: "Crediamo nella rimonta"

Ci siamo, l'attesa sta per finire. Domani alle ore 21 la Roma affronterà il Feyenoord nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si ripartirà dall'1-0 dell'andata in favore degli olandesi. I giallorossi sono chiamati a compiere un'altra rimonta e potranno sfruttare l'entusiasmo di uno Stadio Olimpico ancora sold out. Nella giornata odierna José Mourinho e Bryan Cristante sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la partita di domani. Resta in dubbio Paulo Dybala, il quale svolgerà il test decisivo domani mattina.

Intanto la Lega Serie A ha annunciato che Atalanta-Roma, in programma lunedì alle ore 20:45, sarà arbitrata da Massimiliano Irrati.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - FRIEDKIN SCEGLIE: LINA SOULOUKOU È IL NUOVO CEO

IL MESSAGGERO - STROOTMAN: “HO PROVATO A TORNARE A ROMA, MA NON MI HANNO VOLUTO. MONCHI NON È STATO ONESTO CON ME”

FEYENOORD, I CONVOCATI DI SLOT: C’È WIEFFER. SQUADRA ARRIVATA A ROMA (FOTO E VIDEO)

TRIGORIA, RIFINITURA MATTUTINA: CRISTANTE CON UNA FASCIATURA IN TESTA. OUT SVILAR PER UNA GASTROENTERITE (FOTO E VIDEO)

ATALANTA-ROMA: ARBITRA IRRATI - I PRECEDENTI

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: “PER DYBALA NON LO SO, VEDIAMO DOMANI MATTINA. MI FIDO DELLA SQUADRA E DELLO STADIO” - CRISTANTE: “PRONTO PER GIOCARE. I FRIEDKIN STANNO CREANDO UN GRANDE CLUB” (FOTO E VIDEO)

MOURINHO: “PER DYBALA VEDIAMO DOMANI. STADIO? VOGLIO 67MILA GIOCATORI IN PIÙ” (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA, AG. REYNOLDS: “HO INCONTRATO PINTO A ROTTERDAM. RISCATTO DEL WESTERLO? VEDREMO PIÙ AVANTI”

CRISTANTE: “MOURINHO? È IL SECONDO ANNO CON LUI, STIAMO ANDANDO SEMPRE MEGLIO. FAREMO DI TUTTO PER PASSARE IL TURNO” (VIDEO)

CONFERENZA STAMPA, SLOT: “DOBBIAMO TENERE LA ROMA LONTANO DALLA PORTA” - WIEFFER: “SARÀ DIFFICILE, I GIALLOROSSI DOVRANNO ATTACCARE DI PIÙ RISPETTO ALL’ANDATA” (VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24