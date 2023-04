CRISTANTE: "Mourinho? È il secondo anno con lui, stiamo andando sempre meglio. Faremo di tutto per passare il turno" (VIDEO)

Oltre ad essere intervenuto in conferenza stampa con José Mourinho, Bryan Cristante rilasciato ulteriori dichiarazioni alla vigilia di Roma-Feyenoord, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in scena domani sera allo Stadio Olimpico - all'andata 1-0 per gli olandesi - . Le parole del centrocampista giallorosso.

State aumentando sempre di più la conoscenza con l'allenatore. A che punto siete?

"Stiamo facendo sempre meglio, dando sempre più continuità. È già il secondo anno che siamo con il mister, sappiamo cosa vuole e ci conosciamo di più tra noi giocatori. Poi vincere aumenta la consapevolezza".

Che momento è della tua carriera?

"Un bel momento. Quando si vince e si va avanti nelle competizioni europee è bello. Anche in campionato stiamo avendo continuità, io e i compagni dobbiamo continuare così".

C'è un riscatto del calcio italiano?

"Sicuramente, stiamo dimostrando che siamo ancora importanti nel calcio europeo. Anche se non è un momento facile abbiamo squadre che vanno avanti in Europa e danno fastidio a tutti".

Quale può essere la difficoltà domani?

"Il Feyenoord è una squadra forte, lo abbiamo visto in finale e all'andata. Dobbiamo ripartire dalla gara d'andata dove abbiamo fatto bene, avremo uno stadio che ci spingerà e faremo di tutto per portarla a casa".



Chi batte il rigore se non c'è Dybala?

"Vediamo cosa decide il mister. Paulo è il nostro rigorista, c'è anche Pellegrini che li ha sempre calciati, anche se una settimana fa non è andata bene. Se me lo chiede lo batto io, non ci sono problemi".

(Sky Sport)

Cristante ha parlato anche ai microfoni dell'emittente televisiva olandese. Le sue dichiarazioni.

Come sta l'occhio?

"Bene, posso giocare tranquillamente al 100%".

Dybala come sta?

"Sta bene, oggi si è allenato ma non so se domani giocherà".

Sarà una gara differente rispetto all'andata?

"Non credo, penso che sarà la stessa. Abbiamo perso la prima sfida, dobbiamo vincere la seconda con più di un gol di scarto. Giocheremo in casa, in uno stadio fantastico".

Ci sarà una grandissima atmosfera?

"Sì, certamente".

All'andata avete preso un palo dal dischetto, anche in campionato. Domani il match potrebbe terminare ai rigori. Non credo che sia una cosa buona per voi...

"Non c'è problema. Proveremo a non arrivare ai rigori, ma in caso non ci sarebbero problemi".

Vi siete allenati maggiormente su questo fondamentale durante gli allenamenti?

"Vuoi sapere dove tirerò il rigore? (ride, ndr). Ci siamo allenati normalmente".

(espn.nl)