Friedkin sceglie: Lina Souloukou è il nuovo Ceo

A meno di 24 ore dall'addio di Pietro Berardi, la Roma ha ufficializzato il nuovo Ceo del club: «Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club - si legge nel comunicato - La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato». La famiglia Friedkin ha scelto una figura femminile per la terza carica della società con una lunga esperienza nel calcio. (...) La scelta è arrivata direttamente da Dan Friedkin che ha conosciuto la Souloukou all'interno del Comitato Esecutivo della European Club Association (ECA). Un rapporto personale di fiducia da alcuni anni che ha portato il presidente della Roma ad affidarle l'incarico, dopo la fine del suo rapporto con l'Olympiakos. I sei anni ad Atene, tra consulenza strategica e il ruolo di Ceo, oltre all'esperienza da avvocato di diritto sportivo, hanno creato - a soli 40 anni - un bagaglio d'esperienza internazionale nel calcio determinante per la sua scelta. (...) Dirigente sì, ma anche donna di sport e figura influente ai tavoli più importanti della politica calcistica mondiale. Il profilo è di altissimo livello: dovrà essere brava a calarsi nella realtà romana. Erediterà il dossier dello stadio oltre a proseguire il confronto con le istituzioni internazionali. (...)

(La Repubblica)