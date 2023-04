Dalle polemiche post ko col Napoli alla vittoria con la Samp: Irrati per Atalanta-Roma. Per i nerazzurri solo 5 vittorie con il toscano

Al Gewiss Stadium, nel posticipo della 31esima giornata in programma lunedì sera, sarà Massimiliano Irrati a dirigere la sfida tra Atalanta e Roma. Per il fischietto classe 1979 sarà il quarto incrocio stagionale con i giallorossi: l'ultimo precedente, il 2 aprile scorso, è la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria (in gol Wijnaldum, Dybala su rigore ed El Shaarawy), nelle altre due occasioni Irrati ha diretto la Roma ad agosto nel pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus e nel ko dello scorso ottobre contro il Napoli all'Olimpico tra le polemiche finali.

Dopo il triplice fischio della sfida con la squadra di Luciano Spalletti, infatti, un acceso confronto ha visto protagonisti Irrati e Karsdorp - con la borsa del ghiaccio sul ginocchio - e l'espulsione del preparatore atletico giallorosso Stefano Rapetti. Mourinho, poi, ha detto la sua sull'operato del toscano: "Irrati è bravo ed equilibrato. È serio ma alcune cose nella partita non mi sono piaciute, non voglio essere critico". E ha poi chiarito: "Ad essere espulso è stato il nostro preparatore atletico e non Karsdorp. Ma meritava il rosso Lozano che ha scatenato il tutto".

Nel complesso il bilancio della Roma, il club più arbitrato da Irrati in Serie A, è positivo: nei 25 precedenti si contano 13 vittorie, 6 pareggi ed altrettante sconfitte. Con l'Atalanta, invece, sono 20 gli incroci: 5 successi, 6 'x' e 9 ko. Inoltre, in carriera Irrati ha già arbitrato in tre occasioni la sfida tra Atalanta e Roma, due volte a Bergamo: la vittoria in trasferta dei giallorossi per 4-1 nella scorsa stagione e il 3-3 datato aprile 2016 con il pari finale di Francesco Totti.

