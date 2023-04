Trigoria, rifinitura in corso: Cristante con una fasciatura in testa. Out Svilar per una gastroenterite (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Vigilia di Europa League per la Roma: dopo l'1-0 del Feyenoord nell'andata al De Kuip dei quarti di finale della competizione, la squadra di José Mourinho è chiamata alla rimonta contro gli olandesi per l'approdo in semifinale. Come di consueto la squadra è scesa in campo al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la seduta di rifinitura, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

LIVE

11:10 - Al via la seduta di rifinitura. Out, oltre a Karsdorp, anche Svilar per una lieve gastroenterite ma nulla di preoccupante. Dopo il colpo subito contro l'Udinese, Bryan Cristante si allena con una fasciatura in testa.