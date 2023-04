FOCOLARI: "Roma favorita col Feyenoord" - VISNADI: "Sono partite in cui Mourinho può dare qualcosa in più"

Tra Roma-Feyenoord e il nuovo ingresso in società di Souloukou in qualità di CEO: lungo le frequenze radiofoniche si analizzano vari argomenti alla vigilia della sfida di Europa League. "Mourinho caricherà la squadra al punto giusto. Partita da non sottovalutare ma Roma favorita", dice Furio Focolari. "La Roma ha tutto per rimontare il Feyenoord. Queste sono le partite in cui Mourinho possa dare qualcosa in più", aggiunge Gianni Visnadi.

Infine, conclude Francesco Balzani: "Souloukou diventa il dirigente più importante della Roma vista la doppia carica che andrà a ricoprire. Di conseguenza la posizione di Pinto è sicuramente sotto la lente di ingrandimento, vedremo come si integreranno".

La Roma c'è, anche a livello fisico. Sta recuperando tutti i suoi giocatori importanti, contro il Feyenoord ce la può fare ma serve attenzione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è più forte del Feyenoord e lo ha dimostrato anche all'andata. Se non ci saranno episodi particolari penso che i giallorossi possano ribaltare il gol di svantaggio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho caricherà la squadra al punto giusto. Partita da non sottovalutare ma Roma favorita (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha tutto per rimontare il Feyenoord. Queste sono le partite in cui Mourinho possa dare qualcosa in più. Vedo più complicata la situazione della Juventus (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Souloukou diventa il dirigente più importante della Roma vista la doppia carica che andrà a ricoprire. Ha un curriculum internazionale molto importante e soprattutto riuscire ad emergere in questo mondo prettamente maschile denota grandi attributi. Di conseguenza la posizione di Pinto è sicuramente sotto la lente di ingrandimento, vedremo come si integreranno (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

L’ingresso in società della manager Souloukou è una nomina che mi coglie molto di sorpresa. La cosa che lascia più riflettere è senza dubbio la doppia dicitura Ceo e General Manager, che prima Berardi non aveva. Bisogna capire che risvolti avrà anche sulla figura di Pinto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)