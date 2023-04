Domani il Milan, Dybala in panchina e tolto lo sponsor 'Digitalbits' sulla maglia. Stadio Roma: c'è l'ok della Commissione Lavori Pubblici

Domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico andrà in scena lo scontro Champions tra Roma e Milan, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Tutto ruota attorno alle condizioni di Paulo Dybala, il quale sta recuperando dal trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra rimediato contro l'Atalanta. Con grande probabilità, però, la 'Joya' partirà dalla panchina.

Giornata importantissima sul fronte stadio: quest'oggi infatti è arrivato il via libera anche dalla Commissione Lavori Pubblici. Il 4 maggio, quindi, si terrà la prima seduta dell'Assemblea capitolina per la discussione della delibera sul pubblico interesse per la nuova casa della Roma a Pietralata.

Novità per quanto riguarda la partnership tra Roma e Digitalbits: la società giallorossa ha sospeso la presenza dello sponsor sulla maglia a causa di un mancato pagamento, motivo per cui ha chiesto alla Lega di utilizzare la scritta SPQR in vista del match contro il Milan.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - DYBALA MIGLIORA, MA PARTIRÀ DALLA PANCHINA. DOMANI MATTINA TEST DECISIVO

IL TEMPO - DIALOGO APERTO CON EL SHAARAWY PER IL RINNOVO

FOTO - DYBALA AL FUTURO: ECCO LA MAGLIA 2023/24 DELL’ARGENTINO

STADIO ROMA: VIA LIBERA ANCHE DALLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI. IL 4 MAGGIO IN AULA

STADIO ROMA, UMBERTI (PRES. IV MUNICIPIO): “PROSSIMA SETTIMANA DOVREMMO INCONTRARE LINA SOULOUKOU”. CELLI (PRES. ASSEMBLEA): “PROGETTO AMBIZIOSO”

CONFERENZA STAMPA, PIOLI: “ROMA FORTE SOPRATTUTTO IN CASA. GIROUD? STA BENE”

STADIO ROMA, VELOCCIA (ASS. URBANISTICA): “CI SONO TANTI POSSIBILI IMPREVISTI, MA STIAMO FACENDO DEI PASSI IMPORTANTI IN AVANTI”

LA ROMA SOSPENDE LA PRESENZA DI DIGITALBITS SULLA MAGLIA PER UN MANCATO PAGAMENTO: RICHIESTA PER GIOCARE CON LA SCRITTA SPQR CONTRO IL MILAN

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI 35-36ESIMA GIORNATA: BOLOGNA-ROMA DOMENICA ALLE 18, CON LA SALERNITANA DI LUNEDÌ. ENTRAMBE SU DAZN

STADIO ROMA, GUALTIERI: “IL VOTO SULLA DELIBERA SARÀ UN PASSO IMPORTANTE. SI TRATTA DI UN’OPERA PER TUTTA LA CITTÀ”

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24