Serie A, anticipi e posticipi 35-36esima giornata: Bologna-Roma domenica alle 18, con la Salernitana di lunedì. Entrambe su Dazn

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato la data e l'orario delle partite valida per la 35esima e la 36esima giornata di campionato. La Roma affronterà il Bologna al Dall'Ara domenica 14 maggio alle ore 18. Il match dell'Olimpico contro la Salernitana, invece, è al momento in programma per lunedì 22 alle ore 18:30. Nel comunicato si legge, però, che il fischio d'inizio della gara potrà essere ritardato alle ore 20:45 "in base all'andamento della competizione UEFA Europa League". In caso di tempi supplementari (ed eventuali rigori) nel ritorno della semifinale contro il Bayer Leverkusen di giovedì 18, dunque, la successiva gara di campionato verrebbe posticipata di due ore e quindici minuti.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE