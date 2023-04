CIARDI: "Vorrei 5 punti tra Milan, Monza e Inter" - BALZANI: "Europa League unica strada per la Champions"

Inizia il tour de force: domani il Milan, mercoledì il Monza, sabato l'Inter, poi l'andata col Bayer Leverkusen. L'analisi di Augusto Ciardi: "Mi prenderei 5 punti tra Milan, Monza e Inter e se devo vincerne una, vorrei fosse quella di domani coi rossoneri". "I giallorossi in questo momento devono provare a limitare i danni" dice Mario Mattioli.

Francesco Balzani, invece, ha fatto la sua scelta personale: "Dopo aver letto anche di Orsato, io vedo l'Europa League come unica strada per la Champions. Spero Dybala non giochi neanche un minuto domani".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Contro il Milan è importante non perdere per rimanere in vita. Mourinho deve fare i conti con gli infortunati che ha e con quelli che potrebbe avere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

C'è ancora tempo per le semifinali europee, Roma e Milan in queste partite si giocano la Champions. I giallorossi sono più in difficoltà, ma giocheranno in casa e con uno stadio pieno. Sarà importante almeno lasciare invariate le distanze con le altre squadre (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Con questa emergenza, farei giocare Cristante difensore centrale nei 3 (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sta pagando gli infortuni, vedo il Milan meglio per domani. I giallorossi in questo momento devono provare a limitare i danni (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi prenderei 5 punti tra Milan, Monza e Inter e se devo vincerne una, vorrei fosse quella di domani coi rossoneri (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dopo aver letto anche di Orsato, io vedo l'Europa League come unica strada per la Champions. Spero Dybala non giochi neanche un minuto domani (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se entriamo nell'ottica che pareggiare col Milan non sarebbe uno scandalo, giocare una partita prudente, con attenzione a non prendere neanche un contropiede, ci può stare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)