La Roma sospende la presenza di Digitalbits sulla maglia per un mancato pagamento: richiesta per giocare con la scritta SPQR contro il Milan

Digitalbits, il main sponsor della Roma, non sarà sulla maglia dei calciatori giallorossi durante la partita contro il Milan, in programma domani alle ore 18. Come anticipato da Romanews.eu e riportato dal giornalista del Tempo, Filippo Biafora, infatti, la società capitolina ha deciso di sospendere la presenza dello sponsor sulla maglia della prima squadra, a causa del mancato rispetto da parte di Digitalbits del pagamento di una tranche prevista dall'accordo, che sarebbe dovuto avvenire il 31 marzo.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Emanuele Zotti, aggiunge che si tratta della prima volta che questo accade, ma che la Roma ritiene inaccettabile il comportamento dello sponsor. Per questo, la società giallorossa ha deciso di esercitare la clausola contrattuale che sospende il diritto sugli asset di marketing, sospensione che può comunque essere annullata da Digitalbits con la ripresa dei pagamenti.

La Roma ha dunque fatto richiesta alla Lega Serie A per giocare già domani con la scritta SPQR sulla maglia.

L’#ASRoma sospende la presenza dello sponsor #Digitalbits sulla maglia della prima squadra: il 31 marzo non è stato rispettato il pagamento di una tranche prevista dall’accordo. Richiesta alla Lega per giocare domani con la scritta “SPQR”@tempoweb pic.twitter.com/4GRwjLUV8G — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 28, 2023