Stadio Roma: via libera anche dalla Commissione Lavori Pubblici. Il 4 maggio in Aula

La commissione Lavori pubblici di Roma Capitale ha dato parere favorevole alla delibera sul pubblico interesse sullo Stadio della Roma. Sette i voti favorevoli, tre i consiglieri che non hanno partecipato al voto (FdI, Lega, M5s) che si riservano per il voto in Aula. Si conclude così il giro di pareri delle commissioni capitoline sul progetto di Pietralata. Nelle prossime ore si terrà una conferenza dei capigruppo per stabilire la calendarizzazione della discussione della delibera in Aula Giulio Cesare.

Si terrà giovedì 4 maggio la prima seduta dell'Assemblea capitolina per la discussione della delibera sul pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. A

stabilirlo, a quanto apprende l'agenzia di stampa, la conferenza dei capigruppo dell'Aula in corso in questi minuti.

La tappa successiva - dopo l'approvazione dell'organo consiliare capitolino - sarà l'apertura della conferenza dei servizi decisoria. A quel punto, con l'ok definitivo alla convenzione tra parte pubblica e AS Roma, entreranno in azione ruspe ed escavatrici.

(Agenzia Dire)