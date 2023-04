FOTO - Dybala al futuro: ecco la maglia 2023/24 dell'argentino

Svelato ormai da mesi il futuro sponsor della Roma, da febbraio sono circolate le prime immagini che vedevano confermate le anticipazioni sul design scelto da Adidas per il ritorno in giallorosso: lupetto 'Gratton' sulla divisa 'Home', rigorosamente rossa con inserti gialli, composti dalle tre strisce iconiche sulle spalle oltre a una banda sui fianchi.

Nuove immagini confermano quello che sarà il kit che vestirà i giocatori della Roma nelle gare interne della prossima stagione ma che svela anche l'effetto che avrà la scritta Dybala, col 21, sulla schiena. Novità, come svelato in mattinata, potrebbero riguardare anche l'arrivo di altri sponsor, non solo quello tecnico.