Mourinho e Dybala, patto Special

José Mourinho è pronto a guidare la sua Roma almeno per un’altra stagione, Paulo Dybala è pronto a seguirlo spinto dal grande feeling con il suo tecnico e la tifoseria, e persuaso da un progetto che punta a lanciare la squadra verso obiettivi sempre più ambiziosi. Il futuro dell’argentino – come ammesso indirettamente anche da lui – è legato a quello dello Special One (...) Un patto per il futuro della Roma, quello stretto da Mourinho e Dybala, con il primo obiettivo – questo concordato all’inizio della stagione – di portare la squadra in Champions, provare a vincere un altro trofeo e contribuire al processo di crescita cominciato. (...) Mourinho sta lavorando non solo per chiudere questa stagione come i tifosi sognano, quindi con la qualificazione in Champions e la vittoria dell’Europa League, ma anche per progettare col club – da Pinto al nuovo Ceo Souloukou – le strategie per rendere la Roma più competitiva anche il prossimo anno. Inevitabile quindi che al centro del progetto ci sia Dybala. (...) L'Adidas, il nuovo sponsor tecnico della Roma, sta programmando la campagna pubblicitaria dei kit della prossima stagione soprattutto sull'argentino, in un progetto che coinvolgerà anche Mourinho, anche lui come Paulo, già sponsor del marchio tedesco. La maglia di Dybala in questa stagione ha fatto il boom di vendite dall'annuncio ufficiale: l'Adìdas naturalmente vuole sfruttare il fascino della Joya (oltre che di altri giocatori) e sta programmando oltre a iniziative sulle nuove maglie, anche eventi sia social sia dal vivo con l'attaccante e Mourinho. I due personaggi inevitabilmente più richiesti, non solo dall'Adidas ma anche da tutti gli altri sponsor. Due ad esempio prossimi alla firma con la Roma (un brand italiano e uno estero) li vogliono come testimonial. (...)

(corsport)