FOTO - La nuova maglia della Roma 2023/24 firmata Adidas

Sui social circola la prima immagine della maglia della Roma firmata Adidas per la stagione 2023/24. Fedele alle anticipazioni, col ritorno del lupetto 'Gratton' sulla divisa di casa, e il rosso spezzato da inserti gialli sui fianchi e sulle spalle, con le tipiche tre strisce del nuovo sponsor tecnico che prenderà il posto di New Balance dalla prossima stagione.

