A meno di clamorosi colpi di scena, Paulo Dybala domani pomeriggio dovrebbe partire dalla panchina. (...) Anche se poi ieri l’argentino a Trigoria ha fatto qualche piccolo lavoro sul campo, anche con il pallone. Se dovesse migliorare di molto tra oggi e domani mattina (quando svolgerà l’ultimo test per capire davvero la situazione), allora qualche speranza in più di vederlo dal via ci sarebbe. In caso contrario inizierà seduto al fianco di José Mourinho. (...)

(gasport)