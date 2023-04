Stadio della Roma, Gualtieri: "Il voto sulla delibera sarà un passo importante. Si tratta di un'opera per tutta la città"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione del nuovo stadio giallorosso, che dovrebbe essere costruito a Pietralata, a margine di un sopralluogo ai lavori di riqualificazione in via di Boccea. Queste le sue parole:

"Giovedì andrà in Aula Giulio Cesare la delibera sul nuovo Stadio della Roma: ci approcciamo al dibattito con lo spirito di chi sta facendo un lavoro molto serio e impegnativo. Il Consiglio ha esaminato la delibera, è stato preparato il testo di un emendamento per migliorare ulteriormente e col voto finale dell'Aula si sarà compiuto un passo importante. Dichiarato l'interesse pubblico si potrà partire col progetto definitivo, la Conferenza dei servizi decisoria e si potrà avviare la realizzazione di un'opera importante non solo per gli sportivi e per la Roma, ma anche per tutta la città e un quadrante che viene rigenerato"