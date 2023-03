Subito al lavoro a Trigoria per dimenticare il derby. Femminile, oltre 37mila spettatori per Roma-Barcellona: è record

La Roma prova a dimenticare la sconfitta nel derby tornando al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. José Mourinho non ha fatto sconti e ha scelto di far tornare ad allenare la squadra sin da subito, senza concedere giorni di riposo. I giallorossi, come di consueto dopo una partita, si sono divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico, chi è rimasto in panchina o ha disputato uno spezzone di gara ha lavorato sul campo.

Intanto l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, non tollera l'atteggiamento in campo dei calciatori della Roma e sta valutando di prendere posizione tramite una dichiarazione pubblica.

Grande entusiasmo per la Roma Femminile, che scenderà in campo allo Stadio Olimpico domani alle ore 21 per sfidare il Barcellona nel match valido per i quarti di finale di Champions League. Saranno oltre 37mila gli spettatori presenti e questo dato rappresenta un record, infatti sarà la gara di calcio femminile in Italia con il maggior numero di spettatori paganti.

