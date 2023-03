Women's Champions League, Roma-Barcellona: all'Olimpico in più di 37mila. Sarà la gara di calcio femminile in Italia con più spettatori paganti

L'andata dei quarti di finale di Women's Champions League tra Roma e Barcellona sarà la gara di calcio femminile in Italia con il maggior numero di spettatori paganti. Allo Stadio Olimpico, impianto in cui le giallorosse giocheranno per la prima volta nella loro storia, saranno presenti infatti più di 37mila persone. Prima del match, in programma domani alle ore 21, si esibirà la cantante romanista Noemi, mentre i cancelli dell'impianto apriranno alle ore 19.

Questo il comunicato del club giallorosso con tutte le informazioni sulla partita:

Roma-Barcellona, andata dei quarti di finale di Women’s Champions League. È un appuntamento con la storia.

Sarà la prima volta per le giallorosse di Alessandro Spugna tra le prime otto della maggiore competizione europea. Sarà la prima volta in assoluto che lo stadio Olimpico ospiterà una partita femminile.

Le giallorosse – prime in campionato, in piena corsa per il titolo nella Poule Scudetto – meritano una cornice da grande notte europea. Tanti i romanisti che hanno confermato il loro posto allo stadio, tanti altri possono farlo ancora e acquistare biglietti rimasti.

A questo proposito, sarà possibile comprare i tagliandi anche il giorno stesso della partita presso il botteghino in Viale delle Olimpiadi

La partita è in programma martedì 21 marzo alle 21. Prima della gara, ci sarà un’emozionante esibizione di Noemi, la romanistissima cantante, nota per diversi brani come “Glicine”, “Briciole” e “Sono solo parole”.

La performance di Noemi comincerà alle 19.50: vi consigliamo di entrare per tempo, per non perdervi nulla dell'esibizione!

Ecco tutte le info per vivere al meglio l'attesa del match.

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 19. Come sempre, il suggerimento è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 21), soprattutto in un giorno feriale.

Chi avesse bisogno di supporto il giorno della partita, può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi o al Call Center AS Roma: sarà attivo al telefono dalle 9 alle 21 (06.89386000).

Sarà aperto l'AS Roma Store su viale delle Olimpiadi: fino alle 21 potrete approfittarne per comprare uno dei meravigliosi capi della nuova Legacy Collection!

Fan Zone

Sempre a partire dalle ore 19 potrete divertirvi (o far divertire le vostre bambine e i vostri bambini) nella Fan Zone: dalle Photo Opportunities al Toyota Training Kick.

In questo fantastico village dai colori giallorossi - si trova tra la Curva Sud e la Tribuna Tevere - potrete trascorrere dei momenti piacevoli prima del match. Inoltre, sarà possibile acquistare prodotti ufficiali nello store posto in questa area.

Gli abbonati che ancora non lo hanno fatto potranno ritirare il Welcome Pack dedicato agli abbonati 2022-23 presso uno stand presente in loco presentando il QR Code del proprio abbonamento.

"Unstoppable" - "Superiamo gli ostacoli"

Prosegue l'iniziativa “Unstoppable" - "Superiamo gli Ostacoli", il progetto realizzato assieme a Protezione Civile Arvalia per consentire ai tifosi con disabilità di raggiungere comodamente l'Olimpico.

“Unstoppable”, che nasce dalla collaborazione tra AS Roma e Gruppo Toyota, Main Global Partner del Club, con i marchi Toyota, Lexus e KINTO, punta a offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità ed inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota.

Il servizio prevede il trasferimento gratuito a bordo dei veicoli Toyota verso lo Stadio dei tifosi con disabilità e dei volontari dell’associazione Arvalia, che si occuperanno di accompagnare i tifosi, di offrire assistenza nel corso di tutta la partita e di organizzare il loro rientro verso le abitazioni.

Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto del match o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento e il settore di riferimento (se Tribuna Tevere o Monte Mario).

Per prenotare il servizio basta contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a: trasportodisabiliroma@gmail.com

Parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti.

Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in viale Alberto Blanc.

Per entrare, sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita.

Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli altri biglietti da non perdere

Chi non fosse riuscito ad acquistare un tagliando può rifarsi in ogni caso con i match successivi: sono in vendita libera i biglietti per i prossimi impegni casalinghi della Roma.

Già è partita la vendita per Roma-Feyenoord del 20 aprile, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gli abbonati di Serie A e quelli Coppe possono confermare il loro posto. Sono previste tre fasi di vendita.

Potete sempre risparmiare sul prezzo dei singoli tagliandi, comprando i Pack 2 Partite: Udinese + Milan e Inter + Salernitana.

