Emergenza difesa contro la Sampdoria

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Allarme in difesa in vista della Sampdoria. Nel derby di ieri, infatti, sono arrivati due cartellini rossi: Ibanez e Cristante (a fine match), oltre all’ammonizione del diffidato Mancini. Le tre assenze si sommano a quella di Marash Kumbulla, che deve ancora scontare una giornata di squalifica. Contro i blucerchiati all’Olimpico andrà quindi trovata una nuova soluzione in difesa, con l’assenza di tre centrali, infatti, Mourinho avrebbe a disposizione solamente Smalling e Llorente.

Una soluzione potrebbe essere utilizzare Karsdorp come braccetto: l’olandese è reduce però da un’operazione al naso e dovrà utilizzare la sosta delle nazionali per tornare a disposizione. Le alternative potrebbero essere rispettivamente di schierare un giocatore della Primavera, (come Keramitsis) oppure tornare a giocare con la difesa a 4, soluzione già utilizzata dallo Special One. In entrambi i casi Mourinho avrà due settimane di tempo per studiare una tattica in vista della gara del 2 aprile, anche se oggi alle 11 la squadra tornerà già ad allenarsi.