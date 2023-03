I VOTI DEGLI ALTRI - "Imperdonabile" Ibanez, la gara di Pellegrini è "anonima"

All'Olimpico nel derby vince la Lazio 1-0: decide la rete di Zaccagni, con i giallorossi in inferiorità numerica dal 32' per l'espulsione di Roger Ibanez, ancora una volta protagonista in negativo nel derby. 3,5 al brasiliano: "Il derby come una maledizione. Imperdonabile" ("Corriere della Sera"). In difficoltà, secondo i quotidiani, anche Lorenzo Pellegrini (5,4): "Gara anonima per il capitano giallorosso" ("Il Tempo"). 5,2 a Dybala, sostituito nella ripresa: "L'atteggiamento della Roma non aiuta. Però da uno come lui ti aspetti sempre qualcosa in più o almeno di diverso. A malincuore, rimasti in 10, Mou lo sostituisce" ("Il Messaggero").

Il migliore risulta Rui Patricio (6,4): "Risponde due volte a Felipe Anderson, a Luis Alberto, a Zaccagni, a Pedro. Di più proprio non poteva" ("Gazzetta dello Sport").

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,4

Mancini 5,7

Smalling 6,2

Ibañez 3,5

Zalewski 4,9

Cristante 5,4

Wijnaldum 5,1

Spinazzola 5,7

Dybala 5,2

Pellegrini 5,4

Belotti 5,6

Llorente 5,8

Abraham 5,1

Matic 5,8

El Shaarawy 5,2

Solbakken SV

Mourinho (in panchina Foti) 5,07





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibañez 4

Zalewski 5

Cristante 4,5

Wijnaldum 5

Spinazzola 5

Dybala 5

Pellegrini 5

Belotti 5,5

Llorente 6

Abraham 5

Matic 5,5

El Shaarawy SV

Solbakken SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Smalling 6,5

Ibañez 3

Zalewski 4,5

Cristante 6

Wijnaldum 5

Spinazzola 6

Dybala 5,5

Pellegrini 5

Belotti 5,5

Llorente 6

Abraham 5,5

Matic 6

El Shaarawy 5

Solbakken SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7,5

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibañez 4

Zalewski 5

Cristante 5

Wijnaldum 5

Spinazzola 6

Dybala 5

Pellegrini 5,5

Belotti 6

Llorente 6

Abraham 5,5

Matic 6

El Shaarawy SV

Solbakken SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibañez 4

Zalewski 5

Cristante 5

Wijnaldum 5,5

Spinazzola 6

Dybala 5

Pellegrini 5,5

Belotti 5,5

Llorente 6

Abraham 5

Matic 6

El Shaarawy SV

Solbakken SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 5,5

Smalling 6

Ibañez 4

Zalewski 4,5

Cristante 5,5

Wijnaldum 5

Spinazzola 6

Dybala 5,5

Pellegrini 5

Belotti 6

Llorente 6

Abraham 5

Matic 6

El Shaarawy SV

Solbakken SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 4,5

Smalling 5,5

Ibañez 4

Zalewski 5

Wijnaldum 5

Spinazzola 5

Dybala 5,5

Pellegrini 6

Belotti 5

Llorente 5

Abraham 5

Matic 5,5

El Shaarawy SV

Solbakken SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 6

Ibañez 2

Zalewski 5,5

Cristante 6,5

Wijnaldum 5,5

Spinazzola 6

Dybala 5,5

Pellegrini 6

Belotti 6

Llorente 6

Abraham 5

Matic 6

El Shaarawy 5,5

Solbakken SV

Mourinho (in panchina Foti) 5,5