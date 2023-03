IL PUNTO DEL LUNEDÌ - SORRENTINO: "Ha vinto la Lazio perché ha giocato più a calcio". CONDO': "Un grande rischio giocarla sul filo dei nervi come fa la Roma abitualmente"

Chi sta sprecando la grande occasione è la Roma che con 3 punti nelle ultime 4 partite è la formazione che ha fatto meno punti tra le prime 13! I numeri giallorossi in A (otto sconfitte, ottavo attacco, due derby persi) fanno a pugni con i sold out e la passione dei tifosi. Dopo la sosta il Milan affronterà in trasferta il Napoli, la Roma in casa la Samp: un altro turno favorevole per sperare in un sorpasso che varrebbe il quarto posto.





CORRIERE DELLO SPORT (I. ZAZZARONI)

[...] Il derby è Lazio anche perché la squadra di Sarri ha provato a giocarlo fin dall'inizio obbligando la Roma al lancio lungo per Belotti, preferito ad Abraham per la capacità del Gallo di fare a sportellate con l'intera difesa avversaria: la palla alta ha escluso dal gioco Dybala, che dopo un tempo è stato sacrificato per far posto al terzo centrale - l'impalpabile Llorente -; quella a terra non è mai stata trovata da Wijnaldum che per oltre un'ora ha corso a vuoto e in orizzontale inseguendo i portatori e qualche fantasma del passato. Anche Pellegrini non era in giornata, ma - 30 punti in testa a parte - continua a pagare una condizione generale insufficiente. [...]

Il fatto che tanto la Lazio quanto la Roma siano ancora in corsa per il posto Champions è dovuto agli errori in serie e ai ritardi di Inter, Milan, Juve e Atalanta, ma anche alle capacità dei tecnici che si ritrovano a gestire squadre imperfette e inferiori alle quattro che ho indicato. [...]





LA REPUBBLICA (P. CONDÒ)

[...] Naturalmente non tutte le squadre in corsa per la Champions hanno deluso in ugual maniera. La Lazio, per esempio, non delude per nulla visto che è salita al 2° posto, viaggia con 9 punti di vantaggio sull'anno scorso e ieri ha vinto anche il secondo derby. Certo, la sensazione e che Sarri abbia scelto di spostare le sue fiche sul posto Champions togliendole dalla Conference: se andra bene sarà stata una mossa da stratega — cinica ma abile — se andrà male avrà buttato una coppa alla sua portata, tanto che l'ottima Fiorentina di oggi ne è diventata la favorita. La Lazio ha giocato con la Roma al gatto col topo dopo la colpevole uscita di scena di Ibanez, che fa scopa con la sciocchezza di Kumbulla che la scorsa settimana costò la sconfitta dal Sassuolo. Il derby è una partita acida e violenta, giocarla sul filo dei nervi — lo stato abituale dei giallorossi — esponeva a grandi rischi. Nei due turni di squalifica di Mourinho la Roma non ha raccolto un punto: nella diatriba con Serra il tecnico probabilmente aveva ragione, ma l'effetto di quella lite è ben leggibile in classifica. [...]





IL CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISSERI)

Lo Special One del derby si chiama Maurizio Sarri, alla terza vittoria su quattro incroci con Mourinho e primo allenatore a infliggere la sconfitta a José nella stracittadina di andata e ritorno. Due vittorie per 1-0: la prima con gol di Felipe Anderson, favorito da una papera di Ibanez; la seconda con il brasiliano ancora protagonista in negativo, questa volta con un’espulsione già nel primo tempo.

La Lazio si è così impadronita del campo e Zaccagni ha concretizzato il dominio su Zalewski, bruciandolo in occasione del gol decisivo. La Roma ha reagito con la forza della disperazione, ma il pareggio (autogol di Casale) è stato annullato per fuorigioco di Smalling. Nel finale prima una rissa in campo (espulsi Marusic e Cristante), poi negli spogliatoi. Lite tra Mou e Lotito (“Sono il padrone di casa, sei squalificato e non dovresti nemmeno essere qui”), tra Romagnoli e Mancini, tra Luis Alberto e Foti.