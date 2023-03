SMALLING: "Siamo un gruppo molto unito, Mourinho ha creato un rapporto familiare con noi. Dybala è più forte di quanto pensassi"

CBS SPORTS GOLAZO - Il difensore della Roma Chris Smalling ha rilasciato un'intervista alla rete network alla vigilia della partita contro la Lazio. Il centrale inglese si era soffermato sull'importanza di questa sfida per i tifosi e sul rapporto con José Mourinho e Paulo Dybala. Inoltre ha rivelato un retroscena riguardante il derby della passata stagione, riferendosi a una scommessa con Tammy Abraham. il Queste le sue parole.

Il derby.

"I tifosi mi dicono spesso che per loro è importantissimo giocare e vincere il derby, quasi più che vincere dei titoli. Il prossimo (quello di ieri, ndr) sarà particolarmente sentito visto che sono vicini in campionato. Giocare all'Olimpico è pazzesco, i romanisti ci danno una spinta fantastica".

Mourinho e Dybala.

"Mou in campo è in un modo, in privato in un altro. È molto disponibile e sa farsi apprezzare dai giocatori di livello, sappiamo che ha avuto buoni rapporti anche con giocatori non semplici. Ha creato con noi un rapporto familiare. Paulo è speciale, un campione enorme. Più forte di quanto pensassi. È una delle chiavi delle nostre vittorie".

Il gruppo.

"Siamo molto uniti e combattiamo uno per l’altro".

La scommessa con Abraham nel derby della passata stagione.

"Facciamo una scommessa: segnerò due gol nel derby, mi disse Tammy".