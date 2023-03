PRUZZO: "La Roma deve chiarire la situazione con la classe arbitrale" - TREVISANI: "Dybala è l'ultimo che avrei tolto a fine primo tempo"

Il giorno dopo la sconfitta nel derby, nell'etere romano ci si interroga sulla sconfitta della Roma. "Il derby ha evidenziato che la Roma non può giocare senza Matic", il pensiero di Andrea Corallo. Roberto Pruzzo si concentra invece sulla linea arbitrale nei confronti dei giallorossi: "La Roma deve chiarire bene la situazione con la classe arbitrale, deve trovare un compromesso. Ieri per ammonire uno della Lazio sono serviti cinque falli e il rosso di Ibanez non era così netto"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Pellegrini è il giocatore di 2 o 3 anni fa, quando perdeva i contrasti e cadeva a terra, quando non azzeccava passaggi. La sensazione è che oggi la Roma non possa permettersi di far giocare insieme il numero 7 e Wijnaldum (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il derby ha evidenziato che la Roma non può giocare senza Matic (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve chiarire bene la situazione con la classe arbitrale, deve trovare un compromesso. Ieri per ammonire uno della Lazio sono serviti cinque falli e il rosso di Ibanez non era così netto, infatti Milinkovic esultava e Romagnoli gli ha detto bravo. Io fossi Friedkin chiederei un arbitro straniero, non c’è via di uscita. Da quando c’è Mourinho la Roma ha record di espulsioni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

E’ vergognoso perdere due derby nello stesso anno contro una squadra come la lazio, già la Roma vince poco ma almeno il derby dovrebbe essere obbligatorio giocarlo in una certa maniera e vincerlo. Noi qua abbiamo il solito problema di idolatrare giocatori che non potrebbero vestire la maglia della Roma. Le provocazioni fanno parte del calcio, se tu provochi e poi perdi pure non bisogna lamentarsi perché sennò diventiamo ridicoli (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma è stata troppo nervosa e lo è spesso soprattutto negli stessi personaggi. Anche io non ho capito il cambio che ha tolto Dybala dal campo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dei 3 davanti, l'ultimo che avrei tolto è Dybala a fine primo tempo. Nell'ordine: avrei sostituito prima Pellegrini, poi Belotti e per ultimo l'argentino. Wijnaldum? No, non avrei passato un tempo in inferiorità numerica con Pellegrini mediano (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Possiamo fare tanti discorsi su Pellegrini, dire che gioca più lontano dalla porta va bene. Ma anche quando calcia la manda in tribuna... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Lazio ha meritato di vincere il derby, gioca meglio della Roma la quale ha dimostrato problemi tattici e di manovra. L'arbitro? Ma per favore, dai. Mancini doveva essere espulso dopo pochi minuti (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)