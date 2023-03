Ibañez va ancora in tilt: doppio giallo. Rovina il terzo derby in tre stagioni

Con quello di ieri, sono tre le stracittadine che Ibanez fallisce clamorosamente regalando gol, assist o come nell’ultimo caso, la possibilità di giocare in superiorità numerica per un’ora. Ogni volta che si trova di fronte i colori biancocelesti, il difensore va in tilt, pagando l’eccessiva pressione con la quale si avvicina alla partita. L’ultimo blackout è arrivato ieri quando al 32’ del primo tempo il classe ‘98 si è fatto espellere per doppia ammonizione dopo un fallo commesso per stoppare una ripartenza di Milinkovic Savic.