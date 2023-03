Pinto vuole rinforzare la difesa: occhi su Grimaldo, N'Dicka e Schuurs. Zaniolo attacca la Roma: "Considerato come una plusvalenza. Quasi nessuno mi ha salutato"

Il riposo della Roma continua, ma sono molti i calciatori giallorossi impegnati in nazionale. La novità di oggi riguarda Lorenzo Pellegrini, il quale è stato escluso dalla lista dei convocati per Malta-Italia, gara valida per le qualificazioni a EURO2024 e in programma questa sera. Bryan Cristante scenderà in campo dal primo minuto, mentre Leonardo Spinazzola si accomoderà inizialmente in panchina. Anche Rui Patricio e Benjamin Tahirovic partiranno titolari, rispettivamente in Lussemburgo-Portogallo e Slovacchia-Bosnia.

Si scalda invece il calciomercato. Tiago Pinto vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e sul taccuino del gm giallorosso ci sono Alejandro Grimaldo, Evan N'Dicka e Perr Schuurs per la difesa.

Intanto è tornato a parlare Nicolò Zaniolo, il quale non ha risparmiato alcune critiche nei confronti della Roma e dei suoi ex compagni di squadra.

LA REPUBBLICA - KLUIVERT, PEREZ E REYNOLDS: ECCO IL TESORO NASCOSTO DI PINTO

IL MESSAGGERO - PINTO, PAROLA ALLA DIFESA: PIACE N’DICKA

GASPORT - ZANIOLO: “L’ADDIO ALLA ROMA? DELUSO DAI MIEI EX COMPAGNI”

GASPORT - FRECCIA A SINISTRA. PER GRIMALDO LA ROMA CI PROVA

STASERA MALTA-ITALIA, I CONVOCATI DI MANCINI: OUT PELLEGRINI

VIDEO - NON SI FERMA EL SHAARAWY: IL FARAONE SI ALLENA A DUBAI IN ATTESA DELLA RIPRESA

CALCIOMERCATO ROMA, TUTTI PAZZI PER SCHUURS: GIALLOROSSI INTERESSATI AL CENTRALE DEL TORINO, MA LA CONCORRENZA È FOLTISSIMA

QUALIFICAZIONI EURO2024, MALTA-ITALIA: CRISTANTE TITOLARE, PANCHINA PER SPINAZZOLA (FOTO)

QUALIFICAZIONI EURO2024, LUSSEMBURGO-PORTOGALLO: RUI PATRICIO TITOLARE (FOTO)

QUALIFICAZIONI EURO2024, SLOVACCHIA-BOSNIA: TAHIROVIC PARTE DAL 1'

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24