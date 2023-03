Calciomercato Roma, tutti pazzi per Schuurs: giallorossi interessati al centrale del Torino, ma la concorrenza è foltissima

Perr Schuurs sta dimostrando tutto il suo valore al Torino e si è candidato come uno dei migliori difensori centrali della Serie A. Il ventitreenne è stato acquistato dai granata questa estate per 9 milioni più 2,3 di bonus, ma ora la sua valutazione si è impennata. In Italia piace a Roma, Inter, Milan e Napoli, ma anche numerosi top club europei lo stanno osservando molto attentamente. Sulle tracce dell'olandese infatti ci sono Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, PSG e soprattutto Liverpool, intenzionato a offrire circa 50 milioni di euro.

(calciomercato.com)

