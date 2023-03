Qualificazioni EURO2024, Malta-Italia: Cristante titolare, panchina per Spinazzola (FOTO)

Alle ore 20:45 al Ta'Qali National Stadium andrà in scena la sfida tra Malta e Italia, valida per la seconda giornata delle qualificazioni a EURO2024. Gli Azzurri hanno perso 1-2 contro l'Inghilterra all'esordio e Roberto Mancini ha optato per numerosi cambi in vista della sfida odierna. Assente Lorenzo Pellegrini (non convocato), partirà dal primo minuto il giallorosso Bryan Cristante, il quale sarà affiancato da Pessina e Tonali. Leonardo Spinazzola si accomoda inizialmente in panchina, infatti al suo posto giocherà Emerson Palmieri.