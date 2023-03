Qualificazioni EURO2024, Lussemburgo-Portogallo: Rui Patricio titolare (FOTO)

Dopo aver strapazzato 4-0 il Liechtenstein, il Portogallo tornerà in campo questa sera e affronterà in trasferta il Lussemburgo nella seconda gara delle qualificazioni a EURO2024. Il commissario tecnico dei lusitani Roberto Martinez ha scelto la formazione titolare per il match odierno e si affida per la seconda partita consecutiva all'estremo difensore della Roma Rui Patricio in porta.

Tudo a postos! ? Este é o nosso 11 inicial de hoje! #VesteABandeira pic.twitter.com/0rvhu3YlTj — Portugal (@selecaoportugal) March 26, 2023