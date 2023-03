Pinto, parola alla difesa: piace N’dicka

Indifesa. Nel reparto che sinora, pur registrando qualche passaggio a vuoto, s’è dimostrato il più affidabile e fiore all’occhiello di Mourinho in questa stagione. La difesa, appunto. In affanno pensando al prossimo match contro la Sampdoria quando mancheranno gli squalificati Kumbulla, Mancini, Ibanez e l’infortunato Karsdorp. [...] Per la prossima stagione il gm monitora a fari spenti la situazione di Grimaldo, in scadenza anche lui a giugno con il Benfica, suo pallino da tempo. Più complicata la situazione dei centrali. La permanenza o meno di Smalling fa tutta la differenza del mondo. Continuano i contatti con N’dicka (francese dell’Eintracht Francoforte). Piace molto Tiago Djalò (su di lui anche Inter e Napoli). Il contratto del centrale portoghese, ora al Lille, scadrà nell’estate del 2024 ma è un calciatore che è finito nei radar degli scout giallorossi. Da monitorare anche la pista legata all’atalantino Demiral: da tempo il suo nome circola a Trigoria. A dimostrazione che le idee non mancano. Tutto però ruota attorno al destino di Mourinho. Sarà lui, restando o salutando in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, a determinare le strategie del club.

(Il Messaggero)