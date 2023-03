VIDEO - Instagram: El Shaarawy si allena a Dubai in attesa della ripresa

Sarà un mese di aprile decisivo per la Roma tra campionato ed Europa League. Proprio per questo Stephan El Shaarawy, in attesa della ripresa fissata per martedì 28, si sta allenando in questi giorni a Dubai per farsi trovare pronto da Josè Mourinho. Il numero 92 vorrà mettersi in mostra in questo finale di stagione anche per guadagnarsi il rinnovo di contratto in scadenza a giugno.