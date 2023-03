Freccia a sinistra. Per Grimaldo la Roma ci prova

La Roma segue con attenzione Alejandro Grimaldo, spagnolo di Valencia, passato a 13 anni nella cantera del Barcellona, che nel 2016, quando aveva appena 21 anni, è stato ceduto al Benfica per appena due milioni. E adesso, a 27 anni, lo spagnolo - 288 presenze, 24 gol e 75 assist più tardi - oltre ad avere vinto otto trofei, si ritrova a essere uno dei punti fermi della squadra che sta incantando anche in Champions League. [...] Per chi sente profumo d'affare, poi, la bella notizia è che lo spagnolo a giugno sarà svincolato e proprio per questo anche la Roma del general manager Tiago Pinto - che del Benfica naturalmente conosce ogni segreto - si è iscritta alla corsa per Grimaldo, fiutando il colpaccio

(gasport)