Kluivert, Perez e Reynolds: ecco il tesoro nascosto di Pinto

Obiettivo 60 milioni. È questa la cifra che la Roma dovrà incamerare la prossima estate dalle cessioni. Lo dice l’accordo sottoscritto dal club con la Uefa sul Financial Fair Play. E lo sa bene Tiago Pinto che spera di centrare l’obiettivo con i soldi incassati grazie alla cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray e le cessioni di tutti i giocatori in questo momento in prestito in altre squadre. Progetto ambizioso ma possibile. La prima cambiale giallorossa è Justin Kluivert, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Valencia (6 gol e 2 assist messi a referto fin qui). Il club spagnolo ha un’opzione da 15 milioni di euro e da tempo ha fatto sapere di voler acquistare l’ala olandese a condizioni più favorevoli. [...] Discorso simile per Carles Perez, che ben sta facendo al Celta Vigo ( 3 gol e 5 assist). Gli spagnoli lo vorrebbero riscattare a fronte di un conguaglio minore rispetto ai 10 milioni di euro pattuiti in estate. [...] La terza cambiale in mano a Tiago Pinto è quella più stupefacente. Bryan Reynolds sta giocando, e bene, in Belgio con il Westerlo. Affondi sulla fascia e assist. Dopo un anno e mezzo ha ritrovato anche la Nazionale statunitense (ieri 90’ in campo) e su di lui si è riattivato il mercato europeo. I belgi hanno un’opzione d’acquisto di 7 milioni di euro. [...] Tante le voci su una possibile partenza di Tammy Abraham.

