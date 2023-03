Europa League, Feyenoord-Roma ai quarti. Karsdorp salta la Lazio, domani l'operazione al setto nasale

Non c'è un attimo di riposo per la Roma. Dopo aver pareggiato 0-0 in casa della Real Sociedad e ottenuto il passaggio al turno successivo di Europa League, i giallorossi sono subito tornati ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare a preparare il derby, in programma domenica alle ore 18. La buona notizia riguarda il recupero di Solbakken, la cattiva invece si riferisce alle condizioni di Karsdorp: il terzino olandese ha rimediato una frattura del setto nasale e domani sarà operato, motivo per cui sarà costretto a saltare la partita contro la Lazio.

Giornata molto importante anche per il cammino europeo della Roma, che ha scoperto l'avversario ai quarti di finale di Europa League: sarà il Feyenoord di Slot. L'andata si giocherà in Olanda il 13 aprile alle ore 18:45, il ritorno il 20 aprile all'Olimpico alle 21.

Inoltre molti calciatori della Roma sono stati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni. Ecco l'elenco: Zalewski (Polonia), Wijnaldum (Olanda), Rui Patricio (Portogallo), Spinazzola, Cristante e Pellegrini (Italia).

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - ALLARME MATIC, FINISCE KO. MOURINHO IN ANSIA, LAZIO A RISCHIO

I VOTI DEGLI ALTRI - SMALLING ‘NON PERDE UN COLPO’, RUI PATRICIO ‘CONCENTRATO’, IBANEZ ‘PODEROSO’

IN THE BOX - RADICAL CHIC FOOTBALL CLUB

POLONIA: CONVOCATO ZALEWSKI PER LE SFIDE CON REPUBBLICA CECA E ALBANIA

EUROPA LEAGUE: SARÀ FEYENOORD-ROMA NEI QUARTI DI FINALE. ANDATA IL 13 APRILE, RITORNO IL 20 ALL’OLIMPICO. NELL’EVENTUALE SEMIFINALE LA VINCENTE TRA LEVERKUSEN E SAINT GILLOISE

OLANDA: CONVOCATO WIJNALDUM

LAROMA24.IT - IL ‘NUOVO’ FEYENOORD DI SLOT CHE CERCA FI “SCACCIARE DALLA MENTE LA NOTTE DI TIRANA”. VENDUTO I TOP, ECCO COM’È ARRIVATO IN TESTA ALL’EREDIVISIE

PORTOGALLO: RUI PATRICIO CONVOCATO PER LE SFIDE CON LIECHTENSTEIN E LUSSEMBURGO

CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI INTERESSATI A RETEGUI. SULL’ATTACCANTE ANCHE ATLETICO MADRID, MILAN E INTER

RANKING UEFA, ROMA AL DECIMO POSTO: È RECORD NELLA STORIA DEL CLUB

FOTO - TRIGORIA, RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI IN VISTA DEL DERBY: C’È SOLBAKKEN, OUT KARSDORP

SERIE A FEMMINILE, FIORENTINA-ROMA 1-5: LE GIALLOROSSE INAUGURANO LA POULE SCUDETTO CON UNA MANITA (FOTO E VIDEO)

ROMA, NASO ROTTO PER KARSDORP: DOMANI L’OPERAZIONE. SALTA IL DERBY

ITALIA: SPINAZZOLA, CRISTANTE E PELLEGRINI CONVOCATI PER LE PARTITE CONTRO INGHILTERRA E MALTA (FOTO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

