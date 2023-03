Calciomercato Roma: giallorossi interessati a Retegui. Sull'attaccante anche Atletico Madrid, Milan e Inter

La Roma ha messo nel mirino Mateo Retegui, attaccante italo-argentino del Tigre, convocato da Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale. Lo riporta la testata specializzata nel calciomercato, che spiega come nelle prossime settimane i giallorossi, così come anche il Milan e l'Inter, sarebbero pronti a un summit con l'entourage del ventitreenne per esplorare la sua situazione contrattuale. A breve, inoltre, andrà in scena un contatto con l'Atletico Madrid, poiché anche i Colchoneros sono interessati al centravanti argentino.

